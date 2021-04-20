Лоза рассказал, почему космонавт Леонов назвал его “засранцем”

Лоза напомнил историю конфликтной ситуации. В 2016 году телеканал “Звезда” пригласил его на интервью.

“Мы сидели с ними целый час, обсуждали совершенно разные темы. Мне был задан вопрос: кого из людей, живших на постсоветском пространстве, я бы выделил и назвал главной фигурой, главной личностью, что ли, прошлого века. Я говорю: “Конечно, [советского космонавта, который в 1961 году совершил первый в истории пилотируемый космический полет, Юрия] Гагарина”. Было много всяких политических лидеров, но к ним отношение разное… Есть много людей, которые что-либо совершали, но Гагарин однозначно положительно воспринимался во всем мире. Он был символом, который мы бы хотели нести на весь мир”, – объяснил позицю Лоза.

Музыкант назвал Гагарина “самым-самым главным”, но призвал не сравнивать его с сегодняшними космонавтами.

“Они летают на пылесосах, они в бадминтон играют, они по полгода крутятся на этой МКС, а Гагарин в ракете просто лежал, – пересказал эфир на “Звезде” Лоза. – Вечером в интернете появляется анонс от канала “Звезда”: “Юрий Лоза сказал вчера на эфире, что Гагарин в ракете ничего не делал – он там просто лежал”. Такого шквала негатива я не помню…”

После появления анонса Лоза, по его словам, позвонил на телеканал и потребовал объяснений.

“Я спросил: “Ребята, скажите, пожалуйста, почему вы дали этот анонс, со мной не посоветовавшись? Когда пойдет программа?” Они ответили: “Вы знаете, мы получили столько хайпа за это время, столько того, чего хотели, что мы не будем ее монтировать. Вообще не будем”, – рассказал исполнитель.

Из-за этой ситуации, по словам Лозы, он отказался от любого сотрудничества со “Звездой”.

“Я им сказал: “Ребята, больше никогда! Если кто-то позвонит мне со “Звезды”, предложит хоть что – любые деньги, любые эфиры – будет послан далеко и надолго”. Я придерживаюсь этого правила. Больше я с ними не разговариваю”, – рассказал музыкант.

По его словам, он обсуждал этот конфликт с Алексеем Пимановым – президентом медиахолдинга “Красная звезда”, куда входит телеканал “Звезда”. Пиманов, как рассказал Лоза, обещал ему разобраться, но “никто ничего не разобрался, никто не позвонил и не извинился”.

После появления в эфире анонса программы с высказыванием о Гагарине журналисты позвонили Леонову – первому человеку, который в 1965 году вышел в открытый космос.

“Они сказали, что “вот этот парень вашего друга обозвал”… Леонов понятия не имел [кто я такой]. Он, конечно, говорит: “Кто это, Лоза? Молдаванин…” С чего вдруг молдаванин? Я к Молдавии не имею ни малейшего отношения. У меня половина польской крови, половина славянских каких-то корней, но уж никак не молдавских. Опять же, поймите, мое отношение к Леонову от этого не поменялось. Ну человек не знает ничего, человек старый… Человек со сформированным мировоззрением, со сформированной философией своей, с отношением к миру и так далее. Его, конечно, попрекали часто и много, что присочинял он в своей жизни что-то. Но он говорил сам о том, что любая история – она не должна быть абсолютно правдивой”, – сказал Лоза.

Интервью с Лозой выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

Контекст:Лоза – советский и российский певец и поэт-песенник. В 1977–1983 годах он выступал в группе “Интеграл” Бари Алибасова, затем четыре года сотрудничал с рок-группой “Зодчие”. В 1987-м начал сольную карьеру. Среди самых известных хитов певца – “Плот”, “Пой, моя гитара!”, “Девочка сегодня в баре”.

В последние годы Лоза часто на своих страницах в соцсетях и в СМИ комментирует новости не только на музыкальную, но и на общественно-политическую тематику, за что нередко подвергается критике. В интервью “Звезде” в 2016 году Лоза сказал следующее: “Вы понимаете, в чем дело. Гагарин был первым. Гагарин ничего не сделал, он лежал. Он первый самый главный космонавт. [Британские рокеры] The Beatles были первыми, кто попал в нужное место в нужное время”.

После жесткой критики Лоза объяснил свое высказывание. “Гагарин – великий! И лежал в ракете. Все абсолютно знают, что он лежал в ракете. Как эта мысль может казаться крамольной? Если кто-то знает что-то другое, что Гагарин пел и танцевал, – пусть нам расскажет. Это описано во всех абсолютно учебниках. Лежал в скафандре. Не было таких возможностей, как сейчас”, – сказал Лоза.

После этого Леонов назвал Лозу “засранцем” и “мерзавцем”. “Он незрелый человек – Лоза! Это несерьезный человек! Хренов молдаванин, твою мать!” – возмутился советский космонавт.



Дмитрий ГОРДОН

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