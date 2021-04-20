 

Great Wall презентовала автомобиль Haomao

20.04.2021, 13:34, Новости дня
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Китайская компания Great Wall официально представила новую модель под названием Haomao.

Автомобиль обладает инновационными функциями, включая боковые камеры, двери без рамок, а также выдвижные ручки. Вместе с тем уровень производительности автомобиля пока не называют. Производитель ранее анонсировал, что в салоне применят панорамную крышу, мультимедийный экран, а также дополнительное антикрыло.

Предполагается, что в рамках официальной презентации новой модели Haomao будут озвучены точные сроки выхода в свободную продажу, а также стоимость автомобиля. Эксперты прогнозируют, что модель окажется достаточно востребованной на рынке.



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