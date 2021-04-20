Фракция “Слуги народа” выступила с заявлением по поводу встречи их нардепа Шевченко с Лукашенко

“Народный депутат [Евгений] Шевченко не был делегирован фракцией, партией “Слуга народа”, Министерством иностранных дел или Офисом Президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси. Он также не находится в составе парламентской делегации в Республику Беларусь. Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства”, – подчеркнул Корниенко.

Он заявил, что по возвращении в Украину Шевченко придется объяснить свои действия.

“Я считаю, подобные действия как минимум нарушают порядок реализации внешней политики в Украине и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях. Ожидается, что фракция потребует от господина Шевченко объяснений по его возвращению”, – сказал Корниенко.

Контекст:20 апреля в Минске состоялась встреча Шевченко с Александром Лукашенко, которого Украина не признает президентом Беларуси.

До этого Шевченко был в Минске 11 февраля – на Всебелорусском народном собрании. Там присутствовал еще один украинский политик – лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко (в 2015 году Окружной административный суд Киева запретил деятельность Компартии Украины, но партия подала апелляцию, рассмотрение дела длится до сих пор).

Замглавы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук говорила тогда, что Шевченко не представлял фракцию “Слуга народа” и в целом не представлял власть Украины.

“И партия, и фракция придерживаются мнения, как и МИД, и вообще украинская власть: мы не признаем выборы, которые состоялись в Беларуси. Но Евгений Шевченко там был как человек… Мы же не закрыли границу с Беларусью и туда можно ездить украинским гражданам”, – заявляла она.

Выступая на VI Всебелорусском народном собрании, Лукашенко анонсировал референдум в Беларуси в 2022 году. По его словам, на него вынесут проект новой конституции. Также Лукашенко назвал условия, при которых он готов уйти из власти.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Украинские власти не поздравляли Лукашенко после выборов и осуждали действия белорусских силовиков. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с ноября 2020 года, когда окончился срок очередной пятилетней каденции президента Беларуси, Киев будет называть его просто Александр Лукашенко, без каких-либо регалий.

Несмотря на официальную позицию Киева, в августе нардеп Шевченко опубликовал в Facebook поздравление Лукашенко с победой на президентских выборах. Он высказывал мнение, что в Беларуси против результатов президентских выборов выступают молодые люди, которым “хочется адреналина, но не хочется платить налоги”, и призвал белорусов “простить грехи Лукашенко”.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

—