 

“У меня был полный подъезд ментов”. Оппозиционер Милов вынужденно покинул Россию

20.04.2021, 12:02, Новости дня
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Милов вышел в прямой эфир с главой избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального Леонидом Волковым.

“Я нахожусь здесь с Леонидом не по видеосвязи, а физически рядом. то есть я не в России”, – прокомментировал он. 

Милов пояснил, что еще во время январских митингов в защиту российского оппозиционера Алексея Навального он заметил в своем подъезде большое количество силовиков.

“У меня был полный подъезд ментов. они не входили тогда в квартиру, но я понял, что в ближайшее время это состоится и конечно мне точно нельзя было выходить в эфир”, – рассказал политик.

Он привел в пример месяц под административным арестом летом 2019 года. Тогда Милова взяли под стражу прямо в студии канала.

“Мы посоветовались с коллегами и решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть очень важный участок работы. Я активно занимаюсь международной политикой и связями … То, как [президент России Владимир] Путин громит сегодня оппозицию, не оставляет нам возможности для легальной работы, ответом на это может быть усиление международного давления, то есть санкций”, – добавил Милов.

Судьба Навального во многом зависит именно от международной реакции, объяснил он. В свою очередь Волков указал, что присоединение Милова к европейской команде сторонников Навального позволит “открыть направление по охоте за активами путинских чиновников и ворья в Европе”.

“И здесь находить эти деньги, арестовывать, чтобы потом в прекрасной России будущего они [украденные деньги] вернулись в российский бюджет и стали основой благосостояния страны”, – заметил Волков. 

Газета “Московский комсомолец” написала, что Милов может находиться в Германии. Оппозиционер не уточнил, собирается ли он возвращаться в Россию.

Контекст:Милова задерживали у подъезда его дома 8 сентября 2019 года в Москве накануне акций протеста против повышения пенсионного возраста.
Прокуратура Москвы 16 апреля потребовала признать экстремистскими организации Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального. Прокуроры утверждают, что соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.
Люблинский районный суд Москвы 12 апреля постановил взыскать с Милова 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за употребление в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина слова “бандит” в одном из роликов на YouTube-канале “Навальный Live”. Изначально Пригожин требовал взыскать с Милова 5 млн рублей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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