 

“Бесстрашная”. 63-летняя Стоун показала голый пах и развела ноги

20.04.2021, 12:02, Новости дня
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На одном из них актриса запечатлена сидящей с вытянутыми ногами, в пальто и с обнаженным пахом.

“Спасибо Elle Spain и нашей замечательной команде”, – написала Стоун.

Автором фото является Майкл Мюллер.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

“Всегда классика, вне времени, бесстрашная и потрясающая”, – отметила подписчица dawnv31.

Для второго снимка актриса позировала в белом нижнем белье, разведя согнутые ноги.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Контекст:Стоун – обладательница премий “Золотой глобус” и “Эмми”, номинировалась на премию “Оскар”.
Наиболее известные фильмы с ее участием – “Основной инстинкт”, “Кровь и песок”, “Ножницы”, “Дьяволицы”, “Глория”, “Игры богов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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