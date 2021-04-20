“Бесстрашная”. 63-летняя Стоун показала голый пах и развела ноги
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На одном из них актриса запечатлена сидящей с вытянутыми ногами, в пальто и с обнаженным пахом.
“Спасибо Elle Spain и нашей замечательной команде”, – написала Стоун.
Автором фото является Майкл Мюллер.
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“Всегда классика, вне времени, бесстрашная и потрясающая”, – отметила подписчица dawnv31.
Для второго снимка актриса позировала в белом нижнем белье, разведя согнутые ноги.
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Контекст:Стоун – обладательница премий “Золотой глобус” и “Эмми”, номинировалась на премию “Оскар”.
Наиболее известные фильмы с ее участием – “Основной инстинкт”, “Кровь и песок”, “Ножницы”, “Дьяволицы”, “Глория”, “Игры богов”.
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