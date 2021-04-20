 

Лопес обнародовала в сети первое фото после расставания с Родригесом

20.04.2021, 12:02, Новости дня
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Артистка позирует с именной чашкой в руках. Это первая публикация Лопес после того, как 15 апреля они с бывшим женихом, бейсболистом Алексом Родригесом заявили о расставании.

Артистка отметила, что фото было сделано в Доминиканской Республике.

“Кофейные разговоры”, – подписала снимок Лопес.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Контекст:С 1991-го по 1993 год Лопес выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм “Селена”, в котором Лопес сыграла главную роль. 
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, презентовав альбом On the 6. В 2014 году она стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards.
В отношениях с Родригесом Лопес состояла с 2017 года. В марте 2019-го артистка сообщила, что ответила согласием на предложение избранника выйти за него замуж. 
После этого пара несколько раз переносила свадьбу, а спустя месяц после слухов о разрыве помолвки сделала официальное заявление о расставании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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