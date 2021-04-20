 

Противники президента Чехии обвинили его в действиях в пользу России

20.04.2021, 11:48, Новости дня
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Противники чешского лидера Милоша Земана обвинили его в действиях в пользу России, а также ночью спроецировали на здание канцелярии президента световую надпись «Измена». В ответ пресс-секретарь главы государства обвинил оппозицию во лжи и распространении ненависти.

«Милош Земан в течение исполнения обязанностей президента Чехии допустил, прежде всего, два чередующихся типа деяний: бездействия и измены», – говорится в заявлении организации, назвавшей себя «Остановим измену», передает РИА «Новости». 

Участники организации потребовали от депутатов парламента подать жалобу на Земана, после чего Конституционный суд сможет рассмотреть действия президента страны. В качестве доводов, которые подтверждают действия Земана в пользу России, организация привела: «атаки на спецслужбы, стремление унизить их руководителей и службы в целом, сорвать результаты расследований, трудоустройство людей, не имеющих необходимых допусков безопасности и поддерживающих связи с Россией и ее спецслужбами, продвижение «Росатома» в стратегическом заказе, поддержка вакцинации чешских граждан незарегистрированной (в ЕС) вакциной «Спутник».

В свою очередь пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек осудил ночную акцию на Пражском граде, заявив, что оппозиция уже более года постоянно лжет и распространяет ненависть. 

Представитель полиции Ян Рыбанский сообщил, что правоохранители проинформированы об этом деле и расследуют его как возможное административное нарушение.

Напомним, что Земан давно конфликтует с чешской контрразведкой и ее руководителем Михалом Куделкой. Их конфликт обострился после предыдущих нападок Чехии на Россию в рамках «рицинового скандала», который закончился серьезными неприятностями и для чешской службы безопасности, и для МВД страны. Куделка же пользуется поддержкой Запада. 

Сейчас Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы РФ якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.



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