Sky News – в мире уже более 3 миллионов человек умерли от COVID-19

В мире погибших от COVID-19 уже более 3 миллионов человек, передаёт Sky News. Как отмечает канал, население Земли преодолело эту отметку на фоне очередного прироста новых случаев в отдельных странах, а также на фоне растущих у людей сомнений по поводу вакцин и вакцинации.

Вот так выглядит вторая волна коронавируса в Индии. В моргах просто нет места для всех тел. На фоне того, как число погибших от COVID-19 в мире перевалило за отметку в 3 миллиона человек, Индия столкнулась с рекордным ростом случаев заболевания. Люди напуганы и озлоблены.

СРИШТИ БХАРГАВА, адвокат: Если я заболею, куда мне идти? Что я должна делать?

Страна занимает второе месту по числу заразившихся после США. Она обошла Бразилию, где, как заявляют врачи, им приходится привязывать пациентов, чтобы поместить их на аппараты ИВЛ, так как в больницах кончились седативные препараты.

АУРЕУ ДУ КАРМУ ФИЛЬЮ, врач-реаниматолог: Пациенты подвергаются своего рода пытке и не могут даже попросить о помощи, когда они испытывают неприятные ощущения в такой ситуации.

Президента (Жаира Болсонару. — ИноТВ) яростно критикуют за то, что он игнорирует науку и допускает быстрое усугубление кризиса.

Бразилия — одна из стран, вакцинирующих своих жителей посредством Всемирной организации здравоохранения в рамках механизма COVAX. По мнению многих учёных, более богатым странам следует делать больше, чтобы помогать более бедным странам с вакцинами.

В Америке, где от COVID-19 умерло больше людей, чем в любой другой стране мира, применено уже более 200 миллионов доз. Однако, как и во многих странах, огромное количество людей не горят желанием прививаться.

МАРТИН МАККИ, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины: В последнее время в случае с вакциной AstraZeneca мы могли наблюдать, что в определённых частях мира люди испытывают беспокойство по поводу её использования. В результате, мы оказались в очень прискорбной ситуации в некоторых странах, в некоторых уголках Африки, где, как мы наблюдаем, растут сомнения по поводу использования вакцин. И теперь эта ценная и редкая вакцина пропадёт зря.

Существуют серьёзные опасения, что COVID будет и дальше опережать нас на шаг, мутируя и даже игнорируя вакцины. И всё это в то самое время, когда многие страны изо всех сил пытаются сдержать резкий прирост числа заболевших.

Бекки Коттерилл, Sky News.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2021 года.