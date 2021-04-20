 

Le Monde – «невольные жертвы карантина» — в Великобритании не хватает садовых гномов

20.04.2021, 11:10, Новости дня
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Следующие друг за другом карантины разбудили в жителях Великобритании тягу к садоводству, однако здесь их ждало серьёзное разочарование: в магазинах больше не осталось скульптур гномов, которые традиционно украшают зелёные участки на острове. Причиной такой нехватки стал садовый ажиотаж, охвативший не только британцев, но и другие страны, а также блокада Суэцкого канала в марте, которая задержала множество поставок, рассказывает Le Monde.


Reuters

Британские магазины садового инвентаря столкнулись с серьёзной проблемой: в Соединённом Королевстве не хватает гномов, пишет Le Monde со ссылкой на BBC. Традиционные скульптуры невысоких человечков с бородой стали невольными жертвами карантина, который позволил жителям острова тратить всё время на благоустройство своего клочка земли, и блокады Суэцкого канала.

Как напоминает издание, британцы ещё с XIX века полюбили размещать среди зелени садовых гномов. Благодаря нескольким последовательным карантинам, введённым для борьбы с пандемией коронавируса, число садоводов значительно увеличилось, однако магазины не последовали за спросом. «К сожалению, мы не видели ни одного гнома уже полгода!» — сетует Йен Бирн, директор магазина садовых принадлежностей.

Причём, по его словам, это касается скульптур «любого типа — пластиковых, каменных или керамических». Представители гипермаркета Highfield Garden World на западе Великобритании объяснили в интервью BBC, что после «массового роста» продаж они пытались связаться с подрядчиками в Европе и Китае для решения «проблем с поставками». Британская газета приводит информацию о том, что магазины садового инвентаря в марте 2021 года зафиксировали на 97% больше запросов, чем в 2019 году.

Нехватка товаров для садоводства затронула не только Соединённое Королевство, но и всю Европу, пишет Le Monde. Генеральный директор ассоциации садоводческих центров Йен Уили объясняет эти проблемы недельным затором в Суэцком канале в марте. По словам Уили, «садовая мебель, украшения — в том числе садовые гномы — заблокированы в контейнерах».

В то же время шведская компания по производству мебели Ikea в марте объявила, что столкнулась с похожими проблемами поставок из-за высокого спроса и сложностями доставки. Согласно оценке компании Lloyd’s List, занимающейся анализом морских данных, блокада Суэцкого канала ежедневно не давала пройти между Азией и Европой судам с грузом на сумму $9,6 млрд.



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