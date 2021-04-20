Ляшко: Провалилась ли в Украине вакцинация? Нет

Ведущий отметил, что за семь недель с начала кампании по вакцинации прививки получили менее 1% украинцев, а обе дозы – всего пять человек.

“Это правда?” – спросил он.

“Да”, – ответил Ляшко.

“Вакцинация провалилась?” – продолжил ведущий.

“Нет. […] Если мы посмотрим 2020 год: обещали, что в феврале вакцинация в Украине начнется. В феврале она началась. Вопрос того, как быстро мы будем вакцинировать украинцев, зависит от того, сколько вакцин будет в Украине. Когда пришла первая партия вакцины – 500 тыс. доз – на момент начала вакцинации мы должны были использовать ее за 28 дней для первой дозы и за 28 дней – для второй. Сейчас мы за два месяца использовали где-то 470 тыс. вакцин Covishield, то есть выполнили, что планировали”, – ответил он.

Ляшко добавил, что в ходе кампании сроки введения второй дозы Covishield увеличили с четырех до 12 недель, поскольку вакцинация на третий месяц более эффективна.

“Сейчас в Украине одновременно проходит вакцинация тремя продуктами. Первый – это AsrtaZeneca/Covishield, второй – CoronaVac китайской фирмы Sinovac, и третий – это вакцина Comirnaty американского производителя Pfizer”, – рассказал он.

Проблема в ситуации с вакцинацией в Украине заключается “в том, что нет вакцины на территории нашего государства”, признал Ляшко.

Он напомнил, что Украина заключила договора на поставки более 13 млн доз вакцин, еще есть рамочный контракт на 10 млн доз Pfizer и ожидается поступление вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX.

Контекст:В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Covishield (500 тыс. доз).

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз).

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

В рамках механизма COVAX Украина до конца мая должна бесплатно получить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.

Всего, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в 2021 году Украина рассчитывает получить 37 млн доз вакцин.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По данным Минздрава, к 20 апреля в Украине вакцинировали почти 643 тыс. человек. За последние сутки ввели 12,1 тыс. доз.

С начала пандемии в стране подтвердили почти 2 млн новых случаев коронавирусной инфекции, скончалось 40,3 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,5 млн человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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