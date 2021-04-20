 

“Не хочу быть, как Николаев, в бородавках старческих и родинках”. Садальский оскорбил болеющего раком ведущего

20.04.2021, 10:14, Новости дня
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“Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача”, – написал он.

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Публикация от Стас Садальскии * (@stassadal)

Подписчики отреагировали на пост.

“Зачем это мужчине надо?” – спросила tatianazatykina.

“Элемент профессии, обязательно! Не хочу быть, как [72-летний телеведущий] Юрий Николаев, в бородавках старческих и родинках на “Первом канале”, – ответил актер.

“Вы просто дно… Юрий Николаев прекрасный светлый человек, культурный. Научитесь защищать свою позицию, не унижая других, проявите уважение, если, конечно, вы знаете это слово”, – написала актеру tatiana_soul_massage.

“Некрасиво про Николаева! Не дай вам бог болеть так, как он!” – отметила galinabu2.

Контекст:Садальский родился в 1951 году в России. До начала актерской карьеры работал учеником токаря на Ярославском моторном заводе – Садальского не принимали в театральные институты из-за неправильного прикуса. В 1970 году он сыграл свою первую роль – в ленте “Город первой любви”. Наиболее известные фильмы с его участием – “Место встречи изменить нельзя”, “О бедном гусаре замолвите слово”, “Дама с попугаем”, “Палач”, снимался в выпусках юмористического журнала “Ералаш”.
В эфире программы “Сегодня вечером” на “Первом канале” 3 октября 2019 года Юрий Николаев рассказывал, что с начала 2000-х годов борется с онкологическим заболеванием.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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