Посол США решил не покидать Россию

Хотя Москва советует послу США Джону Салливану отправиться на консультации в Вашингтон, он не планирует покидать Россию, сообщили источники.

Как пишет Axios, Салливан считает, что Москва должна «заставить его» уехать, если хочет, чтобы он покинул Россию, передает ТАСС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.