Мэрия Праги потребовала вернуть часть парка, “оккупированного” посольством РФ

“Городской совет Праги только что призвал правительство Чешской Республики провести переговоры о приведении площади посольства РФ в соответствие с состоянием, которое предшествовало вторжению войск Варшавского договора 21 августа 1968 года. Через 53 года оккупация части Стромовки правительством Российской Федерации должна окончательно закончиться”, – подчеркнул Чижинский.

Rada hlavního m * sta Prahy práv * vyzvala Vládu * eské republiky, aby vyjednala úpravu rozlohy Velvyslanectví Ruské federace do stavu p * ed invazí vojsk Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968. Po 53 letech by m * la okupace * ásti Stromovky ze strany Ruské federace kone * n * skon * it. pic.twitter.com/t6HWVJm7Nn

— Jan * i * inský (@jancizinsky) April 19, 2021

Газета Pravo отмечает, что около полгектара земли, о которой идет речь, принадлежит Чехии. Во время вторжения советские войска заняли Стромовку, разбили лагерь и использовали парк в качестве базы.

Позже территория посольства СССР расширилась на часть парка Стромовка. Ничего не изменилось и после ухода оккупационных войск в 1990 и 1991 годах.

Как пишет Pravo, поводом для решения властей Праги стала информация о возможной причастности спецслужб РФ к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Контекст:16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетице взорвался склад, в котором хранилось 58 тонн боеприпасов, отмечает Lidovky. Во время взрыва погибло два человека, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

17 апреля власти Чехии объявили, что к осеннему взрыву на складе во Врбетице могут быть причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.

Также 17 апреля глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии и потребовала их покинуть страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

—