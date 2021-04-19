Названы сроки разработки программы строительства грузовых арктических судов в России

Минтранс и Минпромторг РФ до конца 2021 года разработают программу строительства грузовых судов для осуществления перевозок между морскими и речными портами в Арктической зоне, следует из плана по реализации стратегии развития Арктической зоны.

Согласно плану, будут строиться и грузопассажирские суда «для осуществления перевозок между морскими и речными портами в Арктической зоне», передает РИА «Новости».

Также предусмотрена разработка предложений по расширению судоходства в Арктическом бассейне: по Беломорско-Балтийскому каналу, бассейнам рек Онега, Северная Двина, Мезень, Печора, Обь, Енисей, Лена, Колыма, включая проведение дноуглубительных работ, обустройство портов и портопунктов. За реализацию соответствующего плана отвечает Минвостокразвития России, которое должно подготовить доклад в правительство, срок – четвертый квартал 2022 года.

Кроме того, Минэнерго, Минтранс, Минпромторг и Минвостокразвития должны подготовить предложения и представить доклад в кабмин «по расширению использования сжиженного природного газа на морском и речном транспорте в акватории Северного морского пути». Срок – третий квартал текущего года

Как следует из плана, госкорпорация «Росатом» совместно с Минтрансом и Минвостокразвития РФ должна представить доклад в правительство РФ о создании российского контейнерного оператора «в целях обеспечения международных и каботажных перевозок» в акватории СМП. Срок – четвертый квартал 2024 года.

Ранее занимающийся ледокольной проводкой судов в арктической зоне «Атомфлот» предложил сократить время транзита по Севморпути с двух недель до 10-11 суток.

В январе глава Росатома Алексей Лихачев заявлял, что фактический объем перевозок по Северному морскому пути в середине декабря 2020 года превысил 32 млн тонн при годовом плане в 29 млн тонн.

Напомним, в октябре 2020 года президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, согласно которой «значение Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения, используемого для перевозки национальных и международных грузов, будет возрастать».