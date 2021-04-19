 

МИД отреагировал на требование Чехии отнять у РФ часть территории посольства

19.04.2021, 20:10, Новости дня
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Участки посольства РФ в Праге были выделены СССР в начале 1970-х годах на основании действующих советско-чехословацких соглашений, сообщил МИД России.

Ранее власти Праги потребовали Москву вернуть часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.

В понедельник сотрудники посольства РФ покинули Чехию. Всего из Праги вылетели 62 человека, в том числе 28 детей. Днем ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты покинули Россию 19 апреля.

Напомним, Чехия в субботу заявила, что высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Прага пообещала рассекретить данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.



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