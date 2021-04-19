Стерненко: Слышал, что я уже и агент ЦРУ, и ФСБ, и СБУ. Если кто-то хочет верить в конспирологию – пожалуйста

“Как я могу комментировать откровенную ложь? Я и сейчас обращаюсь официально в разные госограны и сообщаю информацию, которой они должны заниматься. Это, например, та же Госпогранслужба, которая должна запрещать въезд сюда иностранцам, посещавшим временно оккупированные территории. Я от этого не становлюсь агентом Госпогранслужбы. Это просто смешно. Я слышал, что я уже и агент ЦРУ, и агент ФСБ, и СБУ. Если кто-то хочет верить в конспирологию – пожалуйста. Я не могу кому-то запретить”, – сказал он.

“Украинская правда” со ссылкой на источник в окружении президента Украины Владимира Зеленского писала 23 февраля, что глава государства предлагал Стерненко должность в СБУ.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что в учетных данных ведомства нет фамилии Стерненко и активист при его каденции “никогда не был агентом СБУ”.

Контекст:Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

В этом деле суд освободил обвиняемых от ответственности за похищение человека из-за истечения сроков давности. Им назначили наказание за разбой (по словам потерпевшего, у него отобрали 300 грн), а Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

Приговор по этому делу вызвал широкий резонанс в обществе. В нескольких городах Украины 23 февраля прошли акции протеста, в частности, в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

Последняя на данный момент акция прошла 20 марта под Офисом президента Украины. Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

После нее полиция вручила ряд подозрений в хулиганстве и уничтожении госимущества, а также административных протоколов участникам акции. Суд отправил семерых активистов под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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