Сотрудники посольства РФ покинули Чехию

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19.04.2021, 18:22, Новости дня
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Высланные властями Чехии 18 сотрудников посольства РФ в Праге выехали из страны, сообщила представитель российского посольства Мария Семенова.

«18 сотрудников посольства РФ и члены их семей покинули территорию Чехии. Они вылетели из Праги в Москву в 17:00 по местному времени (18:00 мск) спецбортом летного отряда «Россия», – цитирует ее ТАСС.

Уточняется, что всего из Чехии вылетели 62 человека, в том числе 28 детей.

Ранее МИД РФ сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.

В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В тот же день полиция Чехии сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Полиция пояснила, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии.



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