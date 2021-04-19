 

Первый в истории полет вертолета на Марсе прошел успешно

19.04.2021, 15:22, Новости дня
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Во время управляемого полета камера вертолета сняла собственную тень на поверхности планеты.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G

— NASA (@NASA) April 19, 2021

В Twitter миссии Perseverance разместили видео, снятое с марсохода. На нем зафиксирован подъем вертолета над поверхностью Марса.

You wouldn’t believe what I just saw.

More images and video to come…#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021

Контекст:Вертолет 4 апреля опустили на поверхность Марса с планетохода Perseverance. Ingenuity массой 1,8 кг должен был подняться на высоту три метра и провести в воздухе около 30 секунд. Аппарат находится в кратере Езеро.
Изначально вертолет должен был совершить полет на Марсе 11 апреля. Однако за день до миссии было решено перенести полет на 14 апреля, так как при попытке перевести бортовой компьютер из предполетного режима в полетный произошел сбой. Позже полет перенесли еще раз.
Сложность с полетами на Марсе заключается в более разреженной атмосфере, чем на Земле – разница составляет два порядка.
Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”) покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля он успешно сел на поверхность Марса. Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты.
Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых камней и пыли).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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