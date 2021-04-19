В Шанхае на автовыставке рассекречен Volkswagen Talagon

Компания Volkswagen официально представила на выставке в Шанхае новый кроссовер Volkswagen Talagon.

В свою очередь, автомобиль по дизайну напоминает ранее показанный прототип SMV, рассекреченный в 2019 году. Кроме того, новинка отличается головной оптикой, решеткой радиатора и задними фонарями. Под капотом кроссовера установили 2-литровый турбированный двигатель, который выдает 186-220 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль имеет роботизированную коробку передач. В базовой версии применили передний привод, однако в улучшенном исполнении – система полного привода.

Кроме того, производитель уделил внимание уровню надежности, применив 9 подушек безопасности, а также установив систему предотвращения столкновений.