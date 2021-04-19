 

“Улыбнитесь”. Жена Петросяна спела в Сочи песню кота Матроскина. Видео

19.04.2021, 13:34, Новости дня
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Супруга шоумена исполнила вместе с ней на камеру песню кота Матроскина из советского мультфильма “Зима в Простоквашино”.

“Не стоит оценивать вокальные данные. Просто улыбнитесь вместе с нами”, – подписала ролик Брухунова.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

Контекст:Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына. 
Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.
До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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