 

Эксперты назвали семь высокооплачиваемых профессий будущего

19.04.2021, 12:30, Новости дня
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Технический прогресс идет настолько быстро, что список профессий постоянно обновляется. Появляются ранее неизвестные специальности, а ранее популярные и хорошо оплачиваемые попросту исчезают.

За что же в будущем работодатели захотят платить больше всего? Эксперты составили список из семи наиболее востребованных профессий.

По мнению исследователей рынка труда, в дальнейшем весьма востребованной станет специальность информационного дизайнера с навыками дата-журналиста. Также появится большой спрос на услуги психотерапевтов. В целом, наблюдается крен в сторону специалистов в области высоких технологий и в гуманитарной сфере. Профессии обслуживающих бизнес специалистов, а также обычных рабочих постепенно уходят со сцены.



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