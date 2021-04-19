Эксперты назвали семь высокооплачиваемых профессий будущего

Технический прогресс идет настолько быстро, что список профессий постоянно обновляется. Появляются ранее неизвестные специальности, а ранее популярные и хорошо оплачиваемые попросту исчезают.

За что же в будущем работодатели захотят платить больше всего? Эксперты составили список из семи наиболее востребованных профессий.

По мнению исследователей рынка труда, в дальнейшем весьма востребованной станет специальность информационного дизайнера с навыками дата-журналиста. Также появится большой спрос на услуги психотерапевтов. В целом, наблюдается крен в сторону специалистов в области высоких технологий и в гуманитарной сфере. Профессии обслуживающих бизнес специалистов, а также обычных рабочих постепенно уходят со сцены.