 

«Это катастрофа» — мягкий приговор за покушение на полицейских возмутил адвокатов

19.04.2021, 11:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Решение суда присяжных о смягчении приговора в отношении несовершеннолетних людей, которые подожгли две полицейские машины в пригороде Парижа, шокировало сторону обвинения, передаёт France 2. Адвокаты стражей правопорядка, пострадавших от серьёзных ожогов, называют такое наказание «неприемлемым», а «всеобщую драку» в зале суда, устроенную обвиняемыми, — «катастрофой».

Жандармы спешат в зал суда. Внутри — крики и оскорбления. Суд присяжных только что приговорил пять обвиняемых в попытке убийства полицейских, восемь человек были оправданы, что вызвало гнев у адвоката одного из пострадавших.

ТИБО ДЕ МОНБРИАЛЬ, адвокат одного из пострадавших: Это катастрофа, потому что во время вынесения приговора и несмотря на его снисхождение в отношении подавляющего большинства обвиняемых началась всеобщая драка. Некоторые обвиняемые, которых при этом только что оправдали, попытались напасть на других, а также нападали на жандармов — такую сцену насилия я никогда не видел за 25 лет работы в суде присяжных.

В тот день, 8 октября 2016 года, около 15 молодых людей забросали «коктейлями Молотова» две полицейские машины. Одна из полицейских оказалась в ловушке. Спустя пять лет, стражи правопорядка по-прежнему страдают от полученных ожогов.

Вчера суд объявил о наказании от 6 до 18 лет заключения — это меньше, чем дали после процесса в первой инстанции.

ЛОРАН-ФРАНК ЛИЕНАР, адвокат полицейских: Вынесенный приговор шесть, восемь лет за участие в этих действиях, за попытку убить полицейских, за то, что смотрели, смеясь, как те горят, — это неприемлемо.

В этом апелляционном суде присяжные оправдали восемь обвиняемых — на три больше, чем во время первого судебного процесса. Адвокаты стороны защиты довольны: они критикуют расследование, проведённое с серьёзными нарушениями.

САРА МОГЕР-ПОЛЯК, адвокат защиты: Это резкое опровержение расследования, которое, по моему мнению, является одной из крупнейших судебных ошибок за последние 10 лет. Конечно, много подсудимых были оправданы, однако проблема в том, что в этой клетке по-прежнему остаются невинные.

Адвокат подаст жалобу на дачу ложных показаний против подсудимых. Многие из её коллег также хотят обратиться в службу внутренних расследований полиции. 

Дата выхода в эфир 18 апреля 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.12 / Детективу НАБУ подожгли авто. В бюро не исключают, что из-за его профессиональной деятельности

29.12 / Вооруженные силы РФ наращивают боевую готовность своей оперативной группировки на Донбассе – украинская разведка

24.09 / Глава МИД Польши – ЕС нужны долгосрочные планы в отношении Белоруссии

16.11 / Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем

03.08 / МИД Узбекистана проверяет информацию о Каримове, который пытался захватить отделение банка в Киеве

14.03 / Подозреваемый в убийстве семилетней жительницы Херсонской области пытался совершить суицид – глава Нацполиции

27.07 / Трамп в понедельник посещает биотехнологический центр в Северной Каролине

19.07 / Twitter удалил видео Трампа с песней Linkin Park

30.10 / Расследование лесных пожаров в Австралии предупреждает о приближении «сложных бедствий»

25.12 / Суд Евросоюза аннулировал санкции против Азарова за 2019 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика