 

В Ираке авиабаза с американскими контрактниками подверглась обстрелу

19.04.2021, 11:52, Новости дня
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Иракская авиабаза Балад, рядом с которой проживают американские военнослужащие, подверглась ракетной атаке, передаёт Fox News. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за этот обстрел, однако, по словам контрактников, раньше база уже становилась мишенью для нападений шиитских проиранских боевиков.

Срочная новость Fox News: сегодня военная авиабаза к северу от Багдада, рядом с которой проживают американские контрактники, подверглась ракетному обстрелу. Трей Йингст расскажет подробности. Трей?

ТРЕЙ ЙИНГСТ, корреспондент Fox News: Добрый день, Майк. Новость часа: множество ракет было выпущено по авиабазе Балад в Ираке. По словам многих американских контрактников, беседовавших с Fox News, раньше этот военный объект уже подвергался нападениям со стороны шиитских боевиков из Ирака, которых поддерживает Иран.

Однако пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за сегодняшнюю атаку. Но известно одно: иракские спецслужбы начали расследование и пытаются определить, какая группировка к ней причастна. Мы знаем, что на этой территории действуют различные проиранские группировки. Майк?

Хорошо, Трей. 

Дата выхода в эфир 18 апреля 2021 года.



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