У выдр из океанариума в США обнаружили COVID-19

“Наши азиатские малые когтистые выдры дали положительный результат на SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19. У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие как чихание, насморк, легкая вялость, а некоторые начали кашлять. Мы рады сообщить, что у них все хорошо, и мы ожидаем полного выздоровления”, – говорится в сообщении.

В океанариуме рассказали, что инфицированные животные не имеют прямого контакта с посетителями, и за животных заботятся опытные специалисты.

“Несмотря на соблюдение всех рекомендуемых протоколов по охране здоровья и безопасности, есть подозрения, что выдры могли заразиться от бессимптомного сотрудника. Риск передачи от животного человеку невероятно редок”, – объяснили в заведении.

https://www.facebook.com/GeorgiaAquarium/posts/10158771447288124

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

У животных COVID-19 обнаруживают редко. Были случаи выявления инфекции у норок, леопардов, львов.

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