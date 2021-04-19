В РФ создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотников

Главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщил, что российские специалисты создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По его словам, основой системы станут дроны-камикадзе «Ланцет»: они вдвое быстрее беспилотников потенциального противника и с легкостью смогут их поразить, передает РИА «Новости».

«Мы со своими 300 километрами в час на пикировании совершенно спокойно это сделаем», — сообщил Захаров в эфире телеканала «Россия 1».

Помимо этого, «Ланцеты» могут находиться в воздухе в течение нескольких десятков часов, тем самым создавая «минирование». Отмечается, что система проходит испытания, в ходе которых дроны тренируют на воздушных шарах.

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, российские спецподразделения с прошлого года применили несколько десятков беспилотников «Ланцет-3» для ударов по международным террористам в Сирии. В российскую группировку войск в Сирии была поставлена опытная партия барражирующих боеприпасов «Ланцет» разработки «Калашникова. Также в Сирии с 2019 года используются беспилотники-камикадзе «Куб» производства ZALA Aero.

ZALA Aero создала и первый беспилотник конвертоплан, который сочетает в себе качества самолета и квадрокоптера. Аппарат может совершать вертикальные взлет и посадку. Компания также разработала первый беспилотник с гибридной силовой установкой, состоящей из двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя.

Ранее Захаров сообщил, что Израиль копирует технологии российских беспилотников.

Напомним, в июне 2019 года сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в РФ барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».