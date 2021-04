В Техасе произошла стрельба, сообщается о трех погибших

“Скорая медпомощь получила заявление о смерти трех взрослых пациентов”, – говорится в сообщении.

Медики предупредили. что инцидент все еще активно развивается, поэтому нужно избегать района Great Hills Trail.

UPDATE: Active Attack incident in the 9600 blk of Great Hills Trl; To this point #ATCEMSMedics have obtained Deceased On Scene pronouncements of 3 adult patients. This is still an active scene, please continue to avoid the area. More to Follow…

— ATCEMS (@ATCEMS) April 18, 2021

В EMS добавили, что вызовы из района стрельбы будут обработаны службой в альтернативном варианте действий, и предупредили о возможных задержках в реагировании.

Федеральное бюро расследований объявило в Twitter, что в связи со стрельбой полиция Остина разыскивает 41-летнего Стивена Бродерика. Он темнокожий.

@Austin_Police attempting to locate Stephen Broderick, 41, who was allegedly involved in a #shooting today in Austin, Texas near Great Hills Trail and Rain Creek Parkway. Residents should shelter in place and report any sighting of Broderick to 911. #AustinShooting pic.twitter.com/mV6HcuNcse

— FBI SanAntonio (@FBISanAntonio) April 18, 2021

В полиции Остина рассказали, что разыскиваемый одет в серую толстовку с капюшоном, солнцезащитные очки и бейсболку. Того, кто увидит такого человека, попросили позвонить в службу 911.

Suspect in shooting incident at Great Hills Trail and Rain Creek Parkway was last seen wearing a gray hoodie, sunglasses, and a baseball cap. Please be aware of your surroundings and report sighting of this suspect to 9-1-1. -PIO80

— Austin Police Department (@Austin_Police) April 18, 2021

По данным телеканала ABC7, стрельба произошла в квартире.

Полиция позже объявила инцидент изолированным и предупредила, что для широкой публики он опасности не представляет.

Телекомпании CNN в полиции рассказали, что Бродерик – бывший детектив офиса шерифа округа Трэвис, ему предъявляли обвинение в сексуальном насилии к ребенку. Из офиса шерифа ушел в 2020 году. Бродерик был арестован, но вышел из-под стражи, уплатив залог.

Контекст:В последние недели в США произошло несколько инцидентов со стрельбой и погибшими. Так, 20 марта на вечеринке в ночном клубе в Далласе (штат Техас) ранения получили восемь человек, одна из пострадавших скончалась; 22 марта в Боулдере (штат Колорадо) в супермаркете застрелили 10 человек; 31 марта в Анахайме (Калифорния) в результате стрельбы в бизнес-центре погибли четыре человека; в ночь на 3 апреля в Уилмингтоне (штат Северная Каролина) в результате стрельбы на домашней вечеринке погибли три человека; 4 апреля стреляли в парке Бирмингема (штат Алабама), после чего нашли погибшей женщину.

