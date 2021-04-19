 

Умер отец президента Туркменистана

19.04.2021, 1:02, Новости дня
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Умершему было 89 лет. Причину смерти агентство не уточнило.

“Радио Азатлык” отметило, что неофициальная информация о смерти отца президента появилась в Туркменистане еще утром 18 апреля, официально ее подтвердили в 21.00 на государственном телевидении.

Глава государства прокомментировал смерть близкого родственника словами: “Жизненный путь моего дорогого кумира для меня пример, его великий образ – мой идеал, мой жизненный университет”.

В официальной биографии умершего сказано, что до армии и сразу после демобилизации он был учителем, затем попал в систему МВД и проработал в ней 24 года, после чего вышел в отставку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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