 

В Госдуме оценили призыв запретить въезд россиянам в ЕС

18.04.2021, 19:14, Новости дня
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Призыв экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса приостановить выдачу виз россиянам в Евросоюз якобы для обеспечения безопасности Европы противоречит основным правам человека о свободе передвижения, сообщил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Если Эстония хочет быть полноценным членом Евросоюза и, соответственно, Шенгенской зоны, то они должны уважать общепризнанные права человека, которые защищаются всеми международными организациями, включая Организацию объединенных наций. В данном случае нет никаких оснований для того, чтобы ограничивать право въезда российских граждан на территорию Евросоюза, если они не имеют никаких судебных ограничений, не замешаны в криминале», – передает его слова RT.

По словам Морозова, сейчас в Восточной Европе и особенно в прибалтийских государствах «превалируют антироссийские настроения».

«И многие политики, особенно бывшие, эту тему педалируют. Этот человек, видимо, рассчитывает вновь получить какую-то должность либо в Эстонии, либо в международной организации и таким образом пытается заигрывать с теми, кто исповедает и продвигает эту антироссийскую истерику», – отметил депутат.

Напомним, Ильвес предложил прекратить выдачу виз россиянам в Евросоюз. «Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах», – сказал он. Уточняется, что политик призвал заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. Он убежден, что этот шаг необходим для безопасности Европы. 



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