Кулеба о взрывах на складах в Чехии: Мы слишком хорошо знаем злонамеренные методы РФ

“Украина поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений 2014 года, которые привели к человеческим жертвам. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы РФ. Такие преступления не должны оставаться без наказания”, – написал украинский министр.

Україна підтримує дії Чеської Республіки у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, які призвели до людських жертв. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 18, 2021

Контекст:16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетице взорвался склад, в котором хранилось 58 тонн боеприпасов, отмечает Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

17 апреля власти Чехии объявили, что к осеннему взрыву на складе во Врбетице могут быть причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.

Также 17 апреля глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на выдворение из Чехии 18 российских дипломатов.

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