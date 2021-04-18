 

Информация о “военном перевороте и покушении на Лукашенко” имеет признаки провокации – пресс-служба Тихановской

18.04.2021, 16:04, Новости дня
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Отмечается, что распространяемая информация имеет признаки провокации со стороны спецслужб Беларуси и РФ.

“Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси”, – подчеркнули в пресс-службе Тихановской.

Контекст:Лукашенко заявил, что в США готовили покушение на него и его сыновей. Видео с рассказом разместил 17 апреля близкий к Лукашенко Telegram-канал “Пул Первого”. Он говорил, что одного из “агентов” американских спецслужб захватили в Москве, а его фамилия Зенкович.
Оппозиционное белорусское издание TUT.BY отметило, что одновременно с публикацией заявления Лукашенко на телеканале ОНТ вышел сюжет, в котором глава КГБ Беларуси Иван Тертель сообщил о пресечении деятельности группы, которая пыталась захватить власть в стране. Среди задержанных оказались политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович.
17 апреля о предотвращении “военного переворота” в Беларуси заявила Федеральная служба безопасности РФ. В ФСБ рассказали, что совместно с КГБ Беларуси пресекли попытку “военного переворота” в Беларуси “по отработанному сценарию “цветных революций” с привлечением местных и украинских националистов”, а также физическое устранение Лукашенко. Федута и Зенкович якобы обсуждали “военный переворот” с “оппозиционно настроенными генералами” вооруженных сил Беларуси и запланировали с ними встречу в Москве. По данным ФСБ, “заговорщики” якобы наметили проведение “переворота” на 9 мая.
9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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