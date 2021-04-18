В Севастополе назвали рутиной заход британских кораблей в Черное море

Заход кораблей Британии в Черное море, который ожидается в мае, является рутинным мероприятием, сообщил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.

«Радикальным образом на ситуации это никак не отразится. Практика захода кораблей других государств в Черное море приобрела стабильность, значительную часть времени в Черном море находятся корабли стран НАТО, которые заходят по принципу ротации. Что касается «партнеров» Украины в НАТО, то у Украины с Великобританией особые отношения – в Очакове и Бердянске англичане помогают строить базы для ВМС Украины. И заход британских кораблей можно рассматривать как часть программы развития двусторонних отношений», – передает его слова ТАСС.

По словам Горбачева, заход кораблей НАТО, скорее всего, подстегнет антироссийскую риторику Киева. Однако это не должно привести к какому-то реальному обострению ситуации. «Можно сказать, что [заход британских кораблей в Черное море] – рутинное мероприятие, проходящее по стандартным шаблонам. Это демонстрация флага, демонстрация партнерских отношений и попытка поддерживать высокий градус военно-политической напряженности. Может быть, изобразят какие-то учения с украинской стороной, может быть, зайдут в Одессу – будет маленький прыщик, а в Киеве его выдадут его за фурункул стратегического размера, для них эти заходы всегда на руку в гибридной войне», – объяснил капитан.

Он предположил, что на самом деле Британия преследует другие интересы. Гобачев уточнил, что заход в Черное море позволит британцев изучить условия работы в этом районе, получить новые профессиональные навыки. Кроме того, любой выход к берегам другой страны является попыткой разведки, а в настоящее время в Крыму проводятся масштабные учения, в которых задействованы Черноморский флот и дислоцированные на полуострове подразделения Южного военного округа, прибывшая с Северного Кавказа 58-я общевойсковая армия, пришедшие накануне корабли Северного флота и Каспийской флотилии.

«Любой корабль всегда решает эти задачи: визуальный контроль, контроль радиотехнических средств, контроль специальными средствами разведки, в том числе мониторинг частотных режимов связи, станций радиоэлектронной борьбы. И активность эта возрастает в период проведения нами учений, потому что работа этих станций более интенсивна. Они пытаются получить такие данные о других странах, чтобы при необходимости использовать против них. Кроме того, акватория Черного моря насыщена коммуникационными системами, и мы знаем случаи в разные годы, когда пытались подключаться и к нашим кабельным линиям связи, например на Дальнем Востоке», – рассказал Горбачев.

Напомним, СМИ сообщили, что в мае Британия направит два военных корабля в Черное море. Эсминец и фрегат отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и пройдут через пролив Босфор. Лондон собирается таким образом выразить поддержку Украине и НАТО в регионе.