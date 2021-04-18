 

Российские ученые обучили нейросеть выявлять коронавирус по рентгеновским снимкам

18.04.2021, 15:38, Новости дня
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В Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ») ученые разработали и обучили нейросеть, позволяющую оптимизировать анализ и ускорить обработку рентгеновских снимков.

«В качестве основного метода выявления пациентов с COVID-19 медики используют рентгенографию грудной клетки. Чтобы оптимизировать и ускорить процесс обработки и анализа получаемых снимков, ученые НИУ «БелГУ» разработали и обучили сверхточную нейронную сеть. Нейросеть может оперативно обнаружить признаки заболевания путем автоматической классификации медицинских изображений», – цитирует сообщение НИУ «БелГУ» ТАСС.

Уточняется, что нейросеть прошла испытания и показала высокую эффективность в поиске больных коронавирусом по рентгеновским снимкам. Доцент кафедры математического и программного обеспечения информационных систем вуза Владимир Михелев утверждает, что точность такого метода выявления больных достигает 94,17%.

«Для обучения нейросети разработчики использовали так называемый трансферный подход, состоящий из трех этапов и предполагающий обучение модели на одном наборе данных и ее последующее приспособление к другому набору данных», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение российских разработчиков Acoustery, с помощью которого в кашле человека можно распознать шумы, характерные для COVID-19, появилось на рынках медицинских проектов Узбекистана, Индонезии, ОАЭ и Сингапура.



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