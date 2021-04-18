 

Боевики распространяют фейки об обстреле населенных пунктов в ОРДЛО украинскими военными – штаб ООС

18.04.2021, 15:10, Новости дня
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“Целью кампании является создание и распространение фейков об обстреле Вооруженными силами Украины населенных пунктов на временно оккупированной территории. Указанные информационные вбросы направлены на убеждение местного населения в намерениях украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей”, – отметили в штабе.

12–17 апреля боевики провели провокации с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения – минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых пушек МТ-12 “Рапира” – в направлении населенных пунктов Опытное, Пески, Марьинка, Новомихайловка из Донецка.

14 апреля боевики распространили фейк об обстреле Донецка, в результате которого якобы погиб мирный житель.

“Гибель мирных жителей в последнее время является неотъемлемым элементом пропагандистской кампании оккупантов, которая продолжает курс на “демонизацию” ВСУ. Традиционными пропагандистскими клише также являются обстрелы религиозных объектов, объектов критической инфраструктуры, убийства детей”, – подчеркнули в релизе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1101023163723632

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло 30 украинских военных, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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