Нардеп Семинский объяснял подозреваемому по делу о его похищении Мельнику, почему не хочет быть министром – СМИ

“Я думаю, что мандат лучше, чем вот это. То, что их сейчас всех сбивать там будут. Есть дела поважнее у нас”, – сказал Семинский, обсуждая с Мельником вероятность своего назначения в 2020 году на должность главы Министерства энергетики Украины.

Фото: censor.net

В этом разговоре собеседники также обсудили встречу с нардепами от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком и Нестором Шуфричем, чтобы они поучаствовали в разделе доли экс-министра транспорта Николая Рудьковского в компании “Нефтегаздобыча”.

Семинский, судя по записям, опубликованным “Цензор.НЕТ”, просил Мельника дать необходимые ему показания в суде и объяснил, что суть его конфликта с Рудьковским заключается в том, что тот не отдал ему 10% акций “Нефтегаздобычи”, хотя признался, что не имел на них документов.

Контекст:Комментируя уголовное дело против себя, экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский заявил, что это – прямое вымогательство со стороны Семинского доли в компании “Нефтегаздобыча”. По словам Рудьковского, Семинский работал наемным директором “Нефтегаздобычи”, получал высокую зарплату, однако, когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам и ее необходимо продать, незадолго до сделки исчез.

25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение Семинского. В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года. Экс-глава “Нефтегаздобычи” неоднократно утверждал, что заказчиком его похищения был Рудьковский.

3 марта Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству. Экс-министр обвиняет Семинского в вымогательстве. Экс-министр транспорта заявил 10 марта, что Семинский “никогда не был собственником или акционером “Нефтегаздобычи”, но постоянно и противоправно требовал долю” в компании, угрожая заявить, что в его похищении виновен Рудьковский.

Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного, а сам факт похищения Семинского является неустановленным, считает адвокат юридической компании “Катеринчук, Моор и партнеры”, кандидат юридических наук Николай Катеринчук.

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