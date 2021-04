Умер сооснователь компании Adobe и разработчик формата PDF

“Нам очень грустно сообщить, что наш любимый соучредитель, доктор Чак Гешке, скончался. Чак был героем и путеводной звездой для многих из нас, работающих в индустрии высоких технологий. Он оставляет неизгладимый след в нашей компании и в мире”, – отметили в твите.

We’re deeply saddened to share that our beloved co-founder, Dr. Chuck Geschke, has passed away. Chuck was a hero and guiding light for so many of us in the technology industry. He leaves an indelible mark on our company and the world. https://t.co/NYoZI29num pic.twitter.com/FhNY8iN7Dx

— Adobe (@Adobe) April 17, 2021

Гешке умер 16 апреля в своем доме в городе Лос-Альтос, штат Калифорния, сообщило агентство Associated Press.

Гешке в 1972 году начал работать в исследовательском центре Xerox в Пало-Альто. В 1978 году он основал лабораторию визуализации изображений и проводил исследования в области графики, оптики и обработки изображений.

В 1982 году Гешке совместно с американским бизнесменом Джоном Уорноком основали компанию Adobe. Inc.

Adobe Systems является правообладателями формата PDF и TIFF.

