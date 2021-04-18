В Черновицкой области застрелился пограничник
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Тело военнослужащего обнаружили утром без признаков жизни. По предварительной информации, мужчина выстрелил в себя.
“Военнослужащий вел себя нормально, необычного в его поведении не было. Почему произошел этот случай, выяснят соответствующие службы”, – сказал Бровко.
Издание отметило, что причиной суицида могла стать неразделенная любовь. Смерть пограничника не связана с прохождением военной службы.
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