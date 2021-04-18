Назначена дата президентских выборов в Сирии

Президентские выборы состоятся в Сирии 26 мая, выдвижение кандидатов начнется с 19 апреля и продлится в течение десяти дней.

«Решено, что среда, 26 мая, будет днем проведения выборов президента для сирийских граждан, которые находятся на территории Сирии. Для сирийских граждан, которые находятся за пределами Сирии, выборы пройдут на территории дипмиссий 20 мая, с 07.00 до 19.00 по местному времени», – отмечается в решении, озвученном на заседании парламента, передает РИА «Новости».

В марте сообщалось, что США, Британия, Франция, Германия и Италия не признают выборы президента Сирии в 2021 году легитимными.

Напомним, выборы президента Сирии должны пройти в 2021 году. Действующий глава государства Башар Асад заявлял, что может в начале 2021 года принять решение об участии в выборах. В июле 2020 года в Сирии прошли парламентские выборы. В августе Асад утвердил новое правительство САР.