 

“Германия несет особую историческую ответственность”. Посол Украины призвал Берлин без “если” и “но” помочь Киеву со вступлением в НАТО

18.04.2021, 11:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Мельника, Германия “несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа” во время Второй мировой войны. По его мнению, Берлин должен сыграть роль “первопроходца”, чтобы Украина могла “как можно быстрее” стать членом Североатлантического альянса, “без всяких “если” и “но”.

Мельник отметил, что только скорейшее присоединение Украины к НАТО может “навсегда предотвратить новую широкомасштабную войну в Европе”.

Это будет не провокация президента РФ Владимира Путина, а “холодный душ”, который “погасит все очаги в Кремле”, считает Мельник.

Он подчеркнул, что членство Украины в НАТО – это “единственная гарантия того, что Москва не посмеет снова вмешаться”.

Контекст:Мельник в эфире радио Deutschlandfunk говорил 15 апреля, что Украина, возможно, снова подумает о ядерном статусе, если не вступит в НАТО. Он отмечал, что Украина должна стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. По его мнению, если страна была бы членом Альянса в 2014 году, то аннексии РФ Крыма и войны на Донбассе никогда бы не произошло.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 6 апреля 2021 года заявил, что вступление Украины в Альянс является единственной возможностью завершить войну на Донбассе. По словам главы государства, предоставление Киеву плана действий по членству в НАТО стало бы “настоящим сигналом для РФ”. Столтенберг в свою очередь отметил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
В министерстве иностранных дел России заявили, что вступление Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для государственности. Спикер Кремля Дмитрий Песков также говорил, что вступление Украины в НАТО усугубит ситуацию на Донбассе. По его словам, присоединение Украины к Альянсу является “неприемлемым для жителей “Донецкой и Луганской народных республик”.
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания “автоматизма в направлении к членству”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / Британский министр не видит свидетельств российского вмешательства в «Брексит»

18.09 / Эксперт: Цифровизация увеличила свой вклад в экономику

08.02 / Le Monde – «отдаляются друг от друга» — Боррель обеспокоен отношениями России и Европы

29.03 / Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью

28.01 / Африканский союз договорился о поставке 400 млн доз вакцин от коронавируса

04.09 / Россия пытается подорвать уверенность американцев в безопасности голосования по почте

21.09 / Стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»

26.08 / Al Jazeera – кенийские переселенцы будут судиться с британским властями за отнятые колонизаторами земли

02.07 / Суд Шри-Ланки отпустил из СИЗО задержанных из-за жуков россиян

02.07 / “Ростов” вырвал ничью в игре с “Краснодаром” благодаря голу на 101-й минуте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика