“Германия несет особую историческую ответственность”. Посол Украины призвал Берлин без “если” и “но” помочь Киеву со вступлением в НАТО

По словам Мельника, Германия “несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа” во время Второй мировой войны. По его мнению, Берлин должен сыграть роль “первопроходца”, чтобы Украина могла “как можно быстрее” стать членом Североатлантического альянса, “без всяких “если” и “но”.

Мельник отметил, что только скорейшее присоединение Украины к НАТО может “навсегда предотвратить новую широкомасштабную войну в Европе”.

Это будет не провокация президента РФ Владимира Путина, а “холодный душ”, который “погасит все очаги в Кремле”, считает Мельник.

Он подчеркнул, что членство Украины в НАТО – это “единственная гарантия того, что Москва не посмеет снова вмешаться”.

Контекст:Мельник в эфире радио Deutschlandfunk говорил 15 апреля, что Украина, возможно, снова подумает о ядерном статусе, если не вступит в НАТО. Он отмечал, что Украина должна стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. По его мнению, если страна была бы членом Альянса в 2014 году, то аннексии РФ Крыма и войны на Донбассе никогда бы не произошло.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 6 апреля 2021 года заявил, что вступление Украины в Альянс является единственной возможностью завершить войну на Донбассе. По словам главы государства, предоставление Киеву плана действий по членству в НАТО стало бы “настоящим сигналом для РФ”. Столтенберг в свою очередь отметил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В министерстве иностранных дел России заявили, что вступление Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для государственности. Спикер Кремля Дмитрий Песков также говорил, что вступление Украины в НАТО усугубит ситуацию на Донбассе. По его словам, присоединение Украины к Альянсу является “неприемлемым для жителей “Донецкой и Луганской народных республик”.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания “автоматизма в направлении к членству”.

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