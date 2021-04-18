 

Кулеба примет участие в заседании Совета ЕС, где обсудят ситуацию на Донбассе

18.04.2021, 11:36, Новости дня
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В заседании примут участие министры иностранных дел всех 27 государств – членов ЕС, они обсудят эскалацию ситуации на Донбассе и наращивание Россией военной силы у границ Украины.

“Дмитрий Кулеба проинформирует коллег из Европейского союза об актуальной ситуацию с безопасностью, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС”, – уточнили в релизе.

Совет ЕС по иностранным делам является высшим органом Евросоюза, принимает совместные практические решения и формирует объединенную позицию государств-членов по внешнеполитическим и вопросам безопасности.

Кулеба 15 апреля призвал страны – члены ЕС и НАТО поддержать Украину в противостоянии российской агрессии.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло 30 украинских военных, говорил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля.
30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.
Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.
РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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