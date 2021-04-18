По всей Украине сохранится холодная ветреная погода – синоптики

В ближайшие дни по всей стране будет сохраняться холодная ветреная погода. С середины следующей недели ожидаются ночные заморозки. Воздух будет прогреваться до +12…+14 °С.

По прогнозу “Укргидрометцентра”, по всей Украине до 22 апреля будут идти дожди.

18 апреля в северных и северо-восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 1–6 °С тепла, на поверхности почвы по всей территории страны, кроме северных и северо-восточных областей, – заморозки 0–5 °С. Днем ожидается 10–15 °С тепла.

Синоптики прогнозируют на апрель 2021 года среднемесячную температуру +8…+11 °С, в горах – +5…+6 °С, что близко к средним многолетним значениям.

—