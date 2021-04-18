В РФ выявили 9,3 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 9321 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 9321 новый случай коронавируса в 84 регионах», из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2822, Санкт-Петербурге – 701, Московской области – 586.

Всего в стране выявлено 4 693 469 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 319 389 человек, из них 8832 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 398 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 105 193 человека.

Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8995. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 326.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.