 

В РФ выявили 9,3 тыс. новых случаев коронавируса

18.04.2021, 7:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За минувшие сутки в РФ выявили 9321 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 9321 новый случай коронавируса в 84 регионах», из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2822, Санкт-Петербурге – 701, Московской области – 586.

Всего в стране выявлено 4 693 469 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 319 389 человек, из них 8832 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 398 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 105 193 человека.

Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8995. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 326.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / После брексита Борис Джонсон пытается не допустить выхода Шотландии из Соединённого Королевства

08.01 / Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина

25.06 / Трамп пригрозил введением пошлин на китайские морепродукты

05.09 / Кулеба: Прокричать, что мы признаем Лукашенко или не признаем, – примитивно. Главное, чтобы на Украине минимально отразился белорусский кризис

06.07 / Электрический седан Audi A9 E-tron покажут в 2024 году

18.11 / Пенсионер лишился четверти миллиона после вызова проститутки

02.03 / «Есть более эффективные способы» — Псаки объяснила, почему США не наказали саудовского принца

30.07 / В РФ решено начать восстанавливать плановую работу медучреждений

05.10 / Ученые впервые извлекли ДНК застывших в янтаре насекомых

10.01 / Умер актер Максим Браматкин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика