Нотариус дал показания по гражданскому делу об имуществе Баталовых

В Замоскворецком суде нотариус Дмитрий Бублий подтвердил, что Мария Баталова не обращалась к нему для регистрации договоров с Натальей Дрожжиной, сообщила юрист Татьяна Киреенко, которая представляет Баталовых.

Бублий регистрировал сделки, по которым имущество Баталовой перешло Дрожжиной, а также договор-купли продажи квартиры, которую Дрожжина якобы купила по просьбе Баталовой. Кроме того, он заверял и генеральную доверенность Гитаны Леонтенко, вдовы Алексея Баталова, по которой Дрожжина снимала деньги со счетов Баталовых. Он уже отказывался давать показания и свидетельствовать против себя, но теперь предоставил ответы на письменный запрос суда, пишет «Комсомольская правда».

По словам Киреенко, Бублий сообщил, что Мария Баталова дочь-инвалид Алексея Баталова, «обращалась к нему только по двум пунктам: за отменой завещания и за отменой доверенности, которую выписала на Дрожжину». Юрист сообщила, что была «обнаружена копия завещания Дрожжиной» (Дрожжина сообщала, что написала завещание на Баталову). Баталова, по словам юриста, «вспомнила, что речь тогда шла о взаимозавещании» – «Мария и Наталья Дрожжина должны были обменяться этими документами».

В связи с этим у Бублия спросили, «было ли завещание» Баталовой, на что тот «уклончиво ответил, что такого документа не нашел», хотя «завещание – не иголка в стоге сена», а «документ, который должен быть зарегистрирован в нотариальной книге». Бублий «предложил отменить раннее выданное Марией завещание».

Как сообщила юрист, важно то, что «он наконец-то письменно подтвердил, что Маша не обращалась к нему ни по договору ренты, по которому Дрожжиной ушло ее имущество, ни по договору купли-продажи коммуналки на Кутузовском, который «для нее» купила Дрожжина».

Кроме того, судя по документам из нотариального реестра, ни Баталова, ни Леонтенко не обращалась к нотариусу и не присутствовали при выдаче генеральной доверенности, по которой Дрожжина снимала деньги со счетов Баталовых. Вопрос, как появилась эта нотариальная доверенность на Дрожжину, до сих пор остается открытым, пишет издание.

Напомним, по данным СК, вдова и дочь Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной суммы денег. Потерпевшие заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Дрожжина и Михаил Цивин получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди «опекали их семью 15 лет».

Уголовное дело расследуется по статье «Мошенничество» УК России. Кроме того, в Замоскворецком суде слушается гражданское дело по иску Дрожжиной к Баталовой. Через суд Дрожжина хочет расторгнуть ренту и вернуть Баталовой ее имущество принудительно. Одним из ключевых свидетелей является Бублий. Он сообщал, что знаком с Дрожжиной около 20 лет.