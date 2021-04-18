 

Лукашенко заявил о принятии “одного из принципиальных решений” за четверть века

18.04.2021, 1:42, Новости дня
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Лукашенко, рассуждая о якобы подготовке покушения на него и его сыновей “агентами” американских спецслужб, отметил, что в Беларуси не удалось реализовать “ползучий переворот”. 

“Что сейчас они могут сделать? Опять это их фразы: все держится на Лукашенко, надо снести. Моя задача сделать так: если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача. В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, “только через мой труп”, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет президента”, – продолжил он. 

Других деталей он не привел. 

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская говорила в интервью “Европейской правде”, которое вышло 1 апреля, что сознание белорусов уже изменилось. “Режим” Лукашенко обязательно падет, считает она. По ее мнению, “это вопрос времени и количества жертв – людей, которыми режим готов пожертвовать ради сохранения власти одного человека”. 

Контекст:В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы. 16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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