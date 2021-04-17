Ученые оценили масштабы пчеловодства в Западной Африке 3,5 тысячи лет назад

Ученые осуществили липидный анализ осколков керамики, найденных во время археологических раскопок на территории западной части Африканского континента. В результате им удалось оценить масштабы пчеловодства в данном регионе, развивавшегося еще три с половиной тысячи лет назад.

Исследования проводили специалисты из Бристольского университета. Они, в частности, пришли к выводу, что в то далекое время люди уже не только собирали мед диких пчел, но и разводили своих – домашних.

Об этом свидетельствует необычно большое количество остатков керамических изделий со следами пчелиного воска. Если бы речь шла только о сборе дикого меда, артефактов такого рода было бы на порядок меньше, говорят ученые.