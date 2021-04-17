Джемилев заявил, что Ермак рекомендовал ему ради крымских татар выйти из фракции “Европейской солидарности” в Раде

“Если вы выйдете из “Европейской солидарности” и создадите свою парламентскую группу “Крым”, мы сможем быстрее решать вопросы крымских татар”, – процитировал Ермака Джемилев.

Лидер крымских татар отметил, что со стороны главы ОП был “не ультиматум, а совет”.

Ведущий спросил Джемилева, что тот ответил Ермаку.

“Андрей, я пришел в политику в 1961-м, за 10 лет до твоего рождения. Как ты думаешь, сколько предложений мне делали за 60 лет?” – объяснил Джемилев.

Он рассказал, что на встрече с Ермаком присутствовал также глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и что тот ответил главе ОП, что “то же самое крымским татарам когда-то предлагал экс-президент Виктор Янукович”.

Контекст:Джемилев был избран в Верховную Раду в 2019 году по спискам партии “Европейская солидарность”, его номер в списке был шестой.

Джемилев – беспартийный.

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