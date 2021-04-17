 

Илон Маск обещает мобильный Интернет до конца года

17.04.2021, 16:32, Новости дня
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Уже до конца текущего года Илон Маск пообещал превратить свой спутниковый Интернет в мобильный. На помним, что до сих пор соединения могло существовать только для стационарных устройств, что существенно сдерживало развитие проекта Starlink.

По словам самого маска, главной идеей, над которой трудятся в компании SpaceX, является общедоступность. Как только у соединения появится мобильная функция, передача данных станет возможной в автомобилях, самолетах, поездах, а затем, наверное, его получат и владельцы смартфонов.

Впрочем. Илон Маск относится к тому типу людей, у которых обещания сильно обгоняют реальные возможности воплощения. Идеи у него, однако, очень смелые. И они все-таки постепенно становятся реальностью, отмечают эксперты.



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