 

На платформе Google Earth можно отследить, как менялась Земля последние 37 лет

17.04.2021, 16:32, Новости дня
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Сообщение на официальном блоге Google гласит о том, что на фирменной платформе Earth появилась возможность отслеживать изменения климата на Земле за последние 37 лет.

Как сообщает разработчик данного сервиса, такая возможность предоставлена благодаря Timelapse 24, где собраны около 24 миллионов фотоснимков поверхности планеты. При этом в интерактивном режиме используется 4D-формат.

Ранее на том же ресурсе использовался формат 3D, уточняют разработчики. Фотографии были сделаны со спутников в течение всего периода. Основной задачей является привлечь внимание общественности к проблемам климатических изменений. Что происходит на самом деле, теперь можно увидеть на мониторе своего устройства.



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