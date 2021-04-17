 

Moderna сокращает поставки вакцины против коронавируса в ряд стран

17.04.2021, 15:52, Новости дня
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В компании заявили, что, “принимая во внимание текущую ситуацию с предложением, спросом и распределением, Moderna внесет корректировки в ожидаемые объемы поставок во втором квартале в ряд стран, включая Канаду и Великобританию”.

Также в Moderna отметили, что “траектория наращивания производства вакцин не является линейной и, несмотря на все усилия, в европейской цепочке поставок наблюдается нехватка доз”.

Компания не уточнила, насколько большим будет это сокращение и как быстро можно будет устранить дефицит доз. В Moderna рассказали, что работают с партнером по производству лекарственных субстанций Lonza, чтобы обеспечить стабильные поставки в кратчайшие сроки, и находятся в тесном контакте со всеми правительствами.

Контекст:В конце декабря 2020 года компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. Вакцина mRNA-1273 менее требовательна к условиям транспортировки, для препарата достаточно температуры около -20 °С. В апреле компания снизила эффективность своей вакцины до 90%.
Moderna также проводит доклинические испытания обновленной версии вакцины mRNA-1273.351 против “южноафриканского” штамма коронавируса B.1.351, а также мультивалентного препарата mRNA-1273.211, который сочетает классическую вакцину mRNA-1273 и новую разработку mRNA-1273.351.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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