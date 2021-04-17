“Фактически нападение”. В МИД Украины рассказали, как ФСБ задерживала украинского консула в России

“Вчера мы столкнулись фактически с нападением правоохранительных органов РФ на нашего сотрудника. Они сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства”, – объяснил Енин.

По словам замминистра, российская сторона после совершения этой провокации, скорее всего, предложит нашему консулу покинуть территорию РФ.

“Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее. Обязанность нашего государства – сделать все возможное для безопасности иностранных дипломатических учреждений, даже если речь идет об учреждениях в государстве-агрессоре”, – продолжил чиновник.

Если Россия объявит Сосонюка персоной нон грата, Украина будет “действенно реагировать на этот провокационный шаг”, отметил Енин.

Контекст:Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге при получении якобы “закрытой информации из базы данных правоохранительных органов и ФСБ России”.

В Министерстве иностранных дел Украины обещали ответ на задержание консула, назвав ситуацию “грубой провокацией со стороны России”.

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