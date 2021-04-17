ГБР должно расследовать личный интерес замглавы САП Грищука, незаконно отменившего закрытие дела “Роттердам плюс” – адвокат

“Делает это прокурор [Максим] Грищук уже во второй раз за последние несколько месяцев, прекрасно осознавая противоправность своих действий. Он сознательно идет на преступление, на подрыв авторитета прокуратуры, на нарушение конституционных прав бывших подозреваемых в угоду личным интересам”, – сообщила адвокат.

Он подчеркнула, что прокурор Грищук никогда не занимался делом “Роттердам плюс” и по закону даже не имеет доступа к его материалам.

“То есть, не зная обстоятельств дела, не видя результатов многочисленных экспертиз и заключений, которые в течение четырех лет однозначно указывали на законность и обоснованность формулы, он принял решение возобновить расследование”, – отметила Дригваль.

Она пояснила, что, согласно закону Украины, отменять постановления прокуроров САП может только генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности, либо руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которым Грищук не является.

“У стороны защиты не остается иного выхода, как просить ГБР открыть уголовное дело в отношении этого прокурора. Попирание института правосудия прокурорами САП не должно стать инструментом достижения сомнительных целей обвинения”, – добавила адвокат.

Контекст:САП сообщила 28 августа 2020 года о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления. ВАКС поддержал это решение.

НАБУ 27 октября сообщило о возобновлении дела.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления. Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы “Роттердам плюс” в связи с отсутствием нарушений.

21 января 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.

27 января о возобновлении этого дела сообщило НАБУ. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя этот факт, напомнила, что Высший антикоррупционный суд уже дважды согласился с решением процессуального руководителя по этому делу Виталия Пономаренко о закрытии производства.

17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в третий раз закрыла дело “Роттердам плюс”, об этом сообщило 9 апреля Национальное антикоррупционное бюро, которое расследовало его более четырех лет.

И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела “Роттердам плюс”, заявили в НАБУ 16 апреля.

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